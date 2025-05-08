Bursa’nın ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak olan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına halkın katılımını sağlamak amacıyla başlatılan ‘Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ toplantıları, ilçelerde tüm hızıyla sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğinde başlatılan ‘Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ toplantılarının son durağı Nilüfer oldu.

Vatandaşların planlama süreçlerine ve kararlarına katkı koymasının amaçlandığı toplantıya, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, Yıldırım, Keles ve Kestel Kent Konseyi başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Karaman Dernekler Yerleşkesi’ndeki programda konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, bu toplantılardan elde edilecek verilerin 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı çalışmalarına başlayan Bursa Planlama Ajansı’na sunulacağını anlattı. Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ toplantılarının 17 ilçede süreceğini anlatan Aksoy, “Bu toplantılarda hem kent konseyleri arasındaki diyaloğu güçlendiriyoruz hem de Bursa’ya dair halkımızın düşüncelerini alıp planlamaya yansıtıyoruz. Başlangıcı İnegöl’de yaptık. Daha sonra Orhangazi ve Gürsu’nun ardından şimdi de Nilüfer’de çalışmaları yapıyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, kent konseylerinin geçmişe oranla daha organize bir şekilde bir araya gelerek kenti ilgilendiren konuları konuştuğunu söyledi. Bursa’ya dair yapılan planların nasıl olacağına halkın karar vereceğini anlatan Aydın, bu toplantılarda hayal ettikleri Bursa’yı konuşarak yöneticilere ileteceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından yuvarlak masa toplantılarına geçildi. ‘İlçenizin zayıf yönleri nelerdir? İlçenizin güçlü yönleri nelerdir? İlçenizi ve Bursa’yı 2050 yılında nasıl görmek istiyorsunuz? Geleceğe dair eleştirileriniz, önerileriniz, yerel ve merkezi yönetime yönelik beklentileriniz nelerdir?' başlıklarının ele alındığı toplantıda, katılımcılar Nilüfer’e dair beklentilerini dile getirdi.