Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcılığına getirilen Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, yeni dönemde enflasyonla mücadeleye daha fazla katkı sunacaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonunun (TPF) İstanbul’da gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurulunda yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Ömer Düzgün güven tazeledi. Bursa PERDER de yeni yönetimde önemli rol üstlendi.

TPF Başkan Yardımcısı ve Bursa PERDER Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Genel Kurulda Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi. Bursa PERDER Başkan Yardımcısı Özer Düşünüklü ve Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Özhan Federasyon Yönetim Kurulunda, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karalı ise Federasyon Disiplin Kurulunda yer aldı.

SEKTÖRE ÖZEL TEŞVİK VE DESTEK TALEBİ

Yerel marketlerin çatı kuruluşu TPF’nin, üyeleriyle ülke ekonomisine çok önemli katma değerler sağladığını belirten Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, “Başkanımız Ömer Düzgün ve yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte, önümüzdeki dönemde sektörümüz adına önemli projeleri, birlik-beraberliğimizi de artırarak hayata geçireceğiz. Yönetimimiz, tüm üyelerinden aldığı güçle ses getiren çalışmalara imza atacak” diye konuştu.

Önceliklerinin, haksız rekabeti önleyecek Perakende Yasasının hayata geçmesi olduğunu da kaydeden Başkan Kılıç, “Enflasyonla mücadelede kilit rol oynayan perakende sektörümüzün sahadaki kabiliyetlerini artırmaya yönelik atılacak adımlar, herkes için önemli kazanımlar sağlayacak. Halkımıza düşük kar marjıyla hizmet verirken enflasyonla mücadeleye daha fazla katkı vermemiz adına sektörümüz özelinde teşvik ve desteklerin uygulanmasını talep ediyoruz. Sektörümüzün dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı gelişimi için üyelerimiz ve tedarikçilerimiz ile yoğun çalışmalar yapacağız. Karar mercileri ve müşterilerimiz ile ilişkilerimizi de yoğunlaştıracak ve tüm kesimlerin kazanacağı projeleri hayata geçireceğiz.” dedi.