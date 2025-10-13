Bursa Uludağ Üniversitesi Geyik Üretim Sahası’nda yetiştirilen 3 dişi kızıl geyik, ait oldukları doğal ortama salındı.

Nesli tehlike altında olan türlerin tekrar eski yerlerine kazandırılması projesi çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Kızıl Geyik Üretme İstasyonu’ndan yetiştirilen 3 adet kızıl geyik, doğal ortamına salındı. Geyiklerin yakalanması ve doğal ortamına aktarılması ise saniye saniye kayda alındı.

Uludağ’ın eteklerinde doğal ortamına kavuşan geyikler ise, hoplaya zıplaya ormanın içerisinde kayboldu. Yetkililer, yaban hayatına kazandırılan her bireyin, doğanın sessiz dengesine yeniden can verdiğini söyledi.