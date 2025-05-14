Bursa Nilüfer’de düzenlenen operasyonda, bir ikamette 887 gümüş sikke, 122 altın sikke ve 4 Osmanlı kağıt parası ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde R.Ö. adlı şahsın ikametine operasyon düzenledi.

Aramada, 887 adet gümüş sikke, 122 adet altın sikke ve 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para bulundu.

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.

https://twitter.com/EmniyetBursa/status/1922568314183700750