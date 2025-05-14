Elazığ’da "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ile Yaz Kur’an Kursları Tanıtım ve Teşvik Programı" düzenlendi.

Elazığ İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Şubesi ev sahipliğinde "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ile Yaz Kur’an Kursları Tanıtım ve Teşvik Programı" düzenlendi. Toplantıya sabah, İmam-hatip ve müezzin kayyımlar, öğleden sonra ise kadın ve erkek Kur’an kursu öğreticileri katıldı. Ahmet Tevfik Ozan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, "Geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında 34 milyon insana kurban eti ulaştırıldı bu sene 80 ülkede kurbanlar kesilecek. Diyanet İşleri Başkanının da dediği gibi her görevliden en az 10 vekaletle kurban bağışı getirmelerini diliyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet işleri Uzmanı Fuat Gökçebay, slaytlar eşliğinde kurbanın kardeşlik ve yardımlaşma duygularını pekiştiren bir ibadet olduğunu belirtti.

Gökçebay, "Dünyanın 80 ülkesinde devlet eliyle sizin de yardımlarınızla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz, bunu böyle yapan başka bir ülke yok. Dünyanın en ücra köyüne giden bir parça etin, bir ramazan kolisinin üzerinde senin emeğin var, onun duası var. O hayrı yapan adamın emeği var. Bu organizasyonda çalışan herkesin bir parça emeği var ve oradan arşa yükselen dualar var. Bu dualardan herkes nasibini alıyor. Dünyanın bir tarafında hiç adını sanını bilmediğimiz bir memlekette Afrika’nın bir köyünde senin adın söylenmeden bunu bana gönderenden Allah razı olsun diyor. Bu çabalarınızla gönderilen poşetlerle o en ücradaki eve ülkemizin bayrağı giriyor. Bu da gurur verici" diye konuştu.