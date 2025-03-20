Bursa’da 4 katlı bir evin zemin katında bulunan marketin deposundaki jeneratör bomba gibi patladı. Mahalleli sokağa dökülürken, iftar alışverişinin yoğun olduğu saatte meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Panayır Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın en alt katında bulunan bir zincir marketin şubesinin depo kısmında, saat 17.00 sıralarında jeneratör bomba gibi patladı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Alışveriş yapan vatandaşlar patlamanın ardından kendilerini dışarıya zor attı. İftar alışverişinin yoğun olduğu saatte meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere büyümeden müdahale edip yangını söndürdü. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanan bulunmadığı öğrenildi. Olay yerindeki vatandaşlar jeneratörün daha öncede patladığını belirttiler.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.