Karabiga Belediyesi tarihi altyapı çalışmaları sonrası üstyapıya hız verdi. 50 günde yaklaşık 25 bin metrekare parke taş döşeyerek yolları tozdan ve çamurdan arındıran belediye çalışmaları sürdürüyor. Başkan Elbi, "Birlikte sabrettik, birlikte başardık. Laf değil icraat ürettik. Söz verdiğimiz gibi Karabiga’mızı güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Karabiga’nın geleceğine hizmet edecek 70 yıllık tarihi altyapı çalışmaları ile içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve doğalgaz çalışmalarının ardından şimdi ise üstyapıda büyük bir atak yaşanıyor. Son 50 günde 25 bin metrekare kilit parke taşı döşeme işlemi tamamlandı. 4 Cadde ve 14 Sokak’ta tamamlanan 25 bin metrekare kilit parke taş çalışması büyük bir hızla devam ederken Belediye Başkanı Elbi liderliğindeki ekipler çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu yoğun çalışmalar, Karabiga’nın her köşesinde fark oluşturan Karabiga halkı ve esnaf tarafından takdirle karşılanıyor.

Karabiga’mız için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Karabiga’mızda tarihi bir altyapı süreci geçirdik. Şimdi ise büyük bir hızla üstyapı çalışmalarına başladık. Sadece son 50 günde 25 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışmasını gerçekleştirdik. Ekiplerimiz aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Karabiga’mız için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.