Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getiren şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri ilçeye öldürücü etkisi olan uyuşturucu hammaddesi geleceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüpheli H.K.’nin (20) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 150 gram bonzai uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. İlk kullanımda öldürücü etkisi olduğu belirtilen hammaddeye el konuldu. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.