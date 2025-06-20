Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısı öncesinde yapılan BUSKİ Genel Kurulu’nda, su faturalarına önerilen yüzde 30’luk zam, Cumhur İttifakı tarafından reddedildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, zam oranının kota değişiklikleriyle yüzde 105’e ulaşabileceğini belirterek, “Popülist politikaların bedelini vatandaşa ödetmeyiz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran ayı meclis toplantısı öncesinde gerçekleşen BUSKİ Genel Kurulu’nda, su faturalarına yüzde 30 zam önerisi tartışma konusu oldu.

Artan maliyetleri gerekçe gösteren Büyükşehir Belediyesi’nin zam talebi, Cumhur İttifakı grubu tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

“ZAM ORANI YÜZDE 105’E KADAR YÜKSELEBİLİR”

Cumhur İttifakı adına konuşan Yıldırım Belediye Başkanı ve Meclis Başkan Vekili Oktay Yılmaz, önerilen zammın kota değişiklikleriyle birlikte yüzde 105’e varabileceğini vurguladı.

Geçen yıldan bu yana su fiyatlarına enflasyon kaynaklı yüzde 42,23 zam yapıldığını hatırlatan Yılmaz, “Bu teklif, enflasyon farkının üzerine ek zam anlamına geliyor. 12 metreküp su tüketen bir hanenin faturası yüzde 54 artarak 401 TL’den 619 TL’ye, 18 metreküp tüketenin faturası yüzde 96 artarak 593 TL’den 1.164 TL’ye, 25 metreküp üzeri tüketenin faturası ise yüzde 105 artarak 999 TL’den 2.047 TL’ye yükselecek” dedi.

“POPÜLİST POLİTİKALARIN BEDELİ VATANDAŞA YÜKLENİYOR”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in 2024 yerel seçimleri sonrası su faturalarında yüzde 25 indirim yaptığını ve bu indirimi vatandaş lehine olduğu için desteklediklerini belirtti. Ancak, Bozbey’in popülist politikalarının bedelini şimdi vatandaşa ödetmeye çalıştığını savunan Başkan Yılmaz, “Cumhur İttifakı olarak vatandaşın aleyhine olan bu zam talebinin sonuna kadar karşısındayız. Mevcut tarifelerin devamından yanayız” diye konuştu.

SAYIŞTAY TEHDİDİNE SERT YANIT

Zam teklifinde ısrarcı olan Başkan Bozbey, Sayıştay denetiminde ‘hayır’ oyu kullanan meclis üyelerini Sayıştay’a bildireceklerini söyledi.

Buna karşılık Başkan Yılmaz, “Sayıştay tehdidinden korkmuyoruz. Eğer Bozbey özür dilemezse, ikinci oturuma katılmayacağız” dedi.

Su zammı teklifi, Cumhur İttifakı’nın red oylarıyla kabul edilmedi.