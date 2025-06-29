Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği “Sivasî Sohbetleri”nin bu ayki konuğu Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Şemseddin Sivâsî ve Bursa’daki takipçilerini anlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin her ay farklı konuklarla düzenlediği “Sivasî Sohbetleri” programı, bu ay Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan’ı ağırladı. Geçtiğimiz ay İstanbul Sivaslılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Kaya ile başlayan sohbet dizisi, bu kez “Şemseddin Sivâsî ve Bursa’daki Takipçileri” konusuna odaklandı.

SİVAS’IN KÜLTÜREL MİRASI VURGULANDI

Prof. Dr. Öcalan, konuşmasında Sivas’ın kadim ve bereketli bir şehir olduğunu, kültür ve irfan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Şemseddin Sivâsî’nin, Sivas’ın kültürel mirasının önde gelen temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Öcalan, Sivâsî’ye ait eserlerden örnekler sunarak dinleyicilere bilgi aktardı. Program, Dernek Kültür Sanat Komitesi Başkanı Muhsin Ertuğrul Kemikli’nin moderatörlüğünde gerçekleşti ve soru-cevap bölümüyle interaktif bir şekilde devam etti.

Etkinlik sonunda dernek yönetimi, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan’a teşekkür hediyesi takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, “Sivasî Sohbetleri”ni yaz döneminde de sürdürmeyi planladığını duyurdu.