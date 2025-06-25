T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin beşinci durağı Bursa’da, 9 gün boyunca 71 noktada yaklaşık 600 etkinlikle şehrin kültürel zenginlikleri sanatseverlerle buluşacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, Bursa’nın kültürel zenginliklerini sanatın evrensel diliyle buluşturarak unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Bursa’da sanat ve kültürle dolu bir yolculuğa çıkıyor. 9 gün sürecek festival, 71 farklı noktada yaklaşık 600 etkinlikle Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasını uluslararası sanat platformlarıyla buluştururken, şehrin marka değerini yükseltmeyi hedefliyor.

PİCASSO BURSA’DA: “YARATILIŞ HER ŞEYDİR”

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Tekstil Sanayi Müzesi Fuar Alanı’nda açılacak “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisi, dünyaca ünlü ressamın gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan 50 orijinal eseri sanatseverlerle buluşturacak. Lale Vakfı tarafından düzenlenen sergi, Picasso’nun sanatsal dönüşümünü ve kişisel ilişkilerinin eserlerine etkisini gözler önüne serecek.

DİJİTAL SANATIN RENKLİ DÜNYASI

Festivalde geleneksel sanatların yanı sıra dijital sergiler de öne çıkıyor. “Köklere Yolculuk” Dijital Sanat Sergisi, Osman Hamdi Bey ve Abidin Dino gibi Türk resminin ustalarının eserlerini dijital araçlarla yeniden yorumlayarak izleyicilere etkileyici bir deneyim sunacak. “Eskizden Piksele” sergisi ise yeni medya sanatçılarının dijital sanat, kinetik sanat ve biyo-sanat gibi disiplinlerdeki eserlerini bir araya getirecek.

ZEKİ MÜREN’E ÖZEL ANMA

Bursa Kent Müzesi, “Sanat Güneşi” Zeki Müren’i memleketinde özel bir sergiyle anacak. Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı koleksiyonlarından sahne kıyafetleri, kişisel eşyalar, besteler ve mektuplar, sanatçının hayatına ışık tutacak.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılacak “Nuri Pakdil ve Kudüs” sergisi, merhum Nuri Pakdil’in edebi ve fikri mirasını Kudüs’ün İslam medeniyetindeki derin anlamıyla buluşturacak. Filistin halkının direnişini sanatın evrensel diliyle anlatan sergi, festivalin anlamlı etkinliklerinden biri olacak.

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BURSA’YI COŞTURACAK

Ebru Yaşar, Buray, Merve Özbey, Ferhat Göçer, Haluk Levent, Sefo ve Tuğçe Kandemir gibi ünlü sanatçılar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı’nda kurulacak sahnede konserler verecek. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın “Türk Dizi Müzikleri” ve Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun “Zeki Müren Besteleri” konserleri müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca, mehter konserleri, kılıç kalkan gösterileri ve Gürcistan Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun performansları festivali renklendirecek.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

Hüdavendigar Kent Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü, atölyeler, tiyatrolar ve tematik oyun alanlarıyla minikleri ağırlayacak. “Kral Şakir” çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, “Gökyüzü Gözlem” etkinlikleri ve “Dublaj Kutusu” gibi aktiviteler çocuklara eğlenceli bir festival deneyimi sunacak. Gençler ise “Sen de Çal” ve “Sen de Söyle” projeleriyle yeteneklerini sergileyebilecek.

GELENEKSEL SANATLAR VE ATÖLYELER

Festival, okçuluk, ebru, çini, keçe ve minyatür gibi geleneksel sanatları atölyelerle canlandıracak. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek atölyeler, katılımcıları kültürel mirasla buluşturacak. Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi’nin sevilen eserleri de Bursalılarla buluşacak.

BURSA’NIN LEZZETLERİ SAHNE ALIYOR

Bursa’nın unutulmaya yüz tutmuş yemekleri, Şef Ramazan Bingöl liderliğinde Güzide Mertcan, İdil Açıkalın ve Elif Melek Avcı gibi ünlü şeflerin hazırladığı menülerle 11 “Lezzet Noktası” restoranında misafirlerle buluşacak. Coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel tatlar, yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacak.

Korupark AVM’de “Sen de Çal” piyanoları, Cumhuriyet Meydanı ve Zafer Plaza’daki “Sokak Sahne” etkinlikleri ve Merinos’taki “Artmeydan” ile sanat sokaklara taşacak. Okçuluk Deneyim Alanı ise ziyaretçilere geleneksel Türk okçuluğunu deneyimleme fırsatı verecek.