Burdur’un Gölhisar ilçesinde yaşayan İsmail Hakkı Özel, 5 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap işleme sanatında ustalaştı. Evinin yanında kurduğu 5 metrekarelik atölyede, ahşap ve su kabağından minyatür sanat eserleri üreten Özel, "Gönüllere sığmayan güzellikleri ahşaba işliyorum" dedi.

Evinin küçük bir köşesinde, iki kalas bir hevesle çıktığı bu yolda her geçen gün yeni bir eserle karşımıza çıkan İsmail Hakkı Özel, zamanla geliştirdiği yeteneğini sabır ve özenle ortaya koyuyor. Maddi kazanç beklemeden, tamamen gönülden yaptığı eserlerle dikkat çeken Özel, geçmişin izlerini ahşaba işliyor.

"Aklınıza gelen her şeyi ahşaba döküyorum"

Sanat yolculuğunu ve eserlerine duyduğu sevgiyi anlatan Özel, "Ahşap işleme sanatına yaklaşık 5 yıl önce, tamamen hobi amaçlı başladım. Evin kenarında bulunan 5 metrekarelik bir alanı küçük bir atölyeye dönüştürdüm. İki kalas bir hevesle çıktığım bu yolda, zamanla işler büyüdü ve ortaya birbirinden farklı eserler çıktı. Aklınıza gelebilecek her şeyi ahşaba dökebiliyorum. Özellikle geçmişte kullanılan ulaşım araçlarını, motosikletleri, yöremizde çalınan saz ve cura türü müzik aletlerini minyatür boyutlarda yapıyorum. Ayrıca su kabağını da işleyerek dekoratif objeler haline getiriyorum. Her bir parçayı büyük bir emekle, sabırla hazırlıyorum" dedi. Bu işten maddi bir kazanç elde etmediğini belirten Özel, "Tamamen keyif, merak ve gönül işi olarak yapıyorum. Ahşabın gönle sığmayan güzelliklerini emeğimizle birleştiriyor, kalıcı hatıralara dönüştürüyoruz. Gönüllere sığdıramadığımız güzellikleri, bir anı kalsın diye ahşaba işlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sanatla geçen beş yıl

Yaptığı eserleri sosyal çevresiyle paylaşan, kimi zaman sergilerde yer alan Özel, işin başında bu noktaya geleceğini tahmin edemediğini belirtirken özellikle yöresel motifleri ve nostaljik figürleri tercih etmesi, eserlerine duyulan ilgiyi artırıyor.

Küçük bir atölyede, büyük bir sabır ve gönül işçiliğiyle çalışan İsmail Hakkı Özel, Gölhisar’da hem sanatın hem de emeğin simgesi haline geliyor.