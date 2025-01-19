Bursa Yenişehir Emniyet Müdürlüğü, ilçede otomobil çalan bir şahsı 24 saat geçmeden çaldığı araçla beraber yakaladı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde çalınan otomobil, 24 saat geçmeden olaya karışan şahıs ile birlikte ele geçirildi. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam ilçe merkezinden çalınan aracı 24 saat geçmeden bulurken, olaya karıştığı tespit edilen S.Ç. ise gözaltına alındı. Ekipler tarafından bulunan araç sahibine teslim edildi.