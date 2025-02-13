Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Ziraat Odası arasında imzalanan ortak hizmet protokolü ile oda, Nilüfer’e taşınıyor. Böylece Nilüferli çiftçiler, yerinden hizmet alabilecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Ziraat Odası’na yaptığı yer tahsisi ile ilgili protokol imzalandı.

Kurulduğu 1989 yılından bu yana binası Osmangazi İlçesi’nde olan Nilüfer Ziraat Odası, Nilüfer Belediyesi’nin yer tahsisi ile Üçevler Mahallesi’ne taşınacak. Nilüferli çiftçiler bu sayede, kendi ilçelerinde ve etkin hizmet alabilecek.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir; tarım alanlarının korunmasına önem verdiklerine dikkat çekti.

Kırsalda üretim yapanlar için önemli bir adım attıklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin tarımsal kalkınma için yaptığı çalışmalara değindi. Başkan Şadi Özdemir, tarımın ayağa kalması, çiftçilerin örgütlenmesi ve bununla ilgili ekosistemin oluşması için planlama yaptıklarının altını çizdi. Başkan Şadi Özdemir, “Farklı modellerle ilgili çalışmalarımız var. Nilüfer halkının, tarım alanlarını terk etmesini durdurmak gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey ise, oda için bir yer tahsis edilmesinin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Nilüfer Belediyesi’nin tarım alanlarının korunması, tarımın gelişmesi yönündeki çabalarının çok önemli olduğunu söyleyen Aybey, “Tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde de gördük. Bu alanda yaptığınız çalışmaya teşekkür ederiz. Desteklerinizle, çiftçilerimiz bundan sonra daha kolay hizmet alacak” diye konuştu.