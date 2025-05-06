Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, "Meslek Liseleri Hamilik Projesi" kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile olan güçlü iş birliğini pekiştiren önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak'ın ev sahipliğinde, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ve meslek lisesi idarecilerinin katılımıyla gerçekleşen programda, projenin mevcut durumu değerlendirildi, gelecek hedefleri istişare edildi ve yeni dönem MÜSİAD Sektör Kurulu Başkanları ile okul yöneticileri bir araya geldi.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, açılış konuşmasında MÜSİAD'ın ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı misyonunun önemli bir ayağının da eğitim olduğunu belirtti.

Meslek Liseleri Hamilik Projesi’nin önemine değinen Başkan Şenocak "Gençlerimizin mesleki becerilerle donatılması ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman gücünün yetiştirilmesi bizim için hayati bir konu. 'Meslek Lisesi memleket meselesi' şiarıyla hayata geçen projemizde temel gayemiz; mesleki eğitimin kalitesini artırırken aynı zamanda okul-sanayi iş birliğini en güçlü seviyeye taşımaktır. Bu kapsamda Bursa'ya özgü bir modelle, her biri ayrı bir STK gibi çalışan 16 farklı Sektör Kurulumuzu, 19 farklı meslek lisemizle eşleştirerek çok daha odaklı bir iş birliği modeli oluşturduk " ifadelerini kullandı. Şenocak ayrıca, geçmiş dönemde okullara ziyaretler, teknik geziler, staj imkanları ve tecrübe paylaşım toplantıları gibi birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini de ekledi.

“USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİNİ MODERN BİR ANLAYIŞLA CANLANDIRIYORUZ”

MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Fatih Özkul, şehrin ekonomik çeşitliliğini ve dinamizmini temsil eden Sektör Kurullarının, sanayi ile okullar arasında 'sektörel uzmanlık köprüsü' kurduğunu vurguladı. Özkul, "Bursa sanayisinin nabzını tutan birimler olarak, temsil ettiğimiz sektörlerin ihtiyaç duyduğu beceri setlerini, teknolojik gelişmeleri ve insan kaynağı beklentilerini doğrudan okullarımıza aktarıyoruz. Okullarımızla sanayi arasında somut bağlar örüyor, öğrencilerimize işletmelerimizin kapılarını açıyor, alanlarında deneyimli profesyonellerle buluşma imkanları yaratıyoruz. Usta-çırak ilişkisini modern bir anlayışla canlandıracak staj ve mentörlük fırsatları sunuyoruz " dedi. Özkul, yeni dönemde hedeflerinin Bursa sanayisinin ihtiyaç duyacağı yetkinlikleri öngörerek eğitim-sanayi entegrasyonunu en üst düzeye çıkarmak olduğunu ve tüm Sektör Kurulu Başkanları ile bu sorumluluğun bilincinde olduklarını ifade etti.

DR. ALİREİSOĞLU: “BALKANLAR’DAKİ KARDEŞ OKULLARIN DA YANINDA OLUN"

MÜSİAD ile gerçekleştirilen iş birliğinin, mesleki eğitimin kalitesini artırdığına dikkat çeken Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Artık gençleri sadece okul duvarları arasında eğitme dönemi sona erdi. Gençlerimizin dışarı çıkması, gezmesi, görmesi ve farklı birimlerle iş birliği içinde olması gerekiyor ki biz de eğitim süreçlerimizi daha sağlıklı bir zeminde sürdürebilelim,” ifadelerini kullandı. Bursa’nın nitelikli insan yetiştirme potansiyeline vurgu yapan Alireisoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özellikle Balkanlar başta olmak üzere "kardeş okul" çalışmalarını genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Hâlihazırda 75 olan kardeş okul sayısını 300’e çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi. Bu noktada MÜSİAD’a yeni bir iş birliği çağrısında bulunan Alireisoğlu, “Her bir kurumu bir meslek lisesiyle eşleştirmenin ötesine geçelim. Bu kardeşlik yapısına bir üçüncü halka daha ekleyelim: Bir firma, bir iş yeri ya da bir sivil toplum kuruluşu. Değerli başkanıma diyorum ki; nasıl ki mesleki eğitimde ve kardeş okullar konusunda yanımızdaysanız, Balkanlar’daki veya başka coğrafyalardaki kardeş okullarımızda da bu kardeşliğin bir parçası olun” dedi.

“İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Alireisoğlu'nun bu çağrısına yanıt veren MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak, "Sayın Müdürümüzün yurt dışı kardeş okul projesi vizyonunu ve özellikle Balkanlar'a yönelik çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Balkan coğrafyası bizim için sadece komşu değil, aynı zamanda derin tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu kadim ata topraklarımızdır. MÜSİAD Bursa olarak, bu değerli projede Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yanında yer almaktan, Balkanlar'daki kardeş okullarımızla kurulacak köprülere destek vermekten onur duyarız. İş birliğimizin sınırlarımızı aşarak devam etmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantı, yeni dönem Sektör Kurulu Başkanları ile meslek lisesi yöneticilerinin tanışması ve projenin geleceğine yönelik verimli fikir alışverişleriyle sona erdi.