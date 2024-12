Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘1001 Masal Bursa Şenliği’, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 40 usta anlatıcı ve müzisyeni, başta çocuklar olmak üzere her yaştan Bursalılarla buluşturdu. Şenlik çerçevesinde yapılan 58 farklı etkinlik, sadece kent merkezinde değil, cezaevlerinde, sevgi evlerinde ve huzurevlerinde de gerçekleştirildi.

Bursa’yı sanatın merkezi yapmak amacıyla birçok kültürel çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal hayatına renk katacak olan programlar hazırlamaya devam ediyor. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından masalların yeniden hatırlanması amacıyla ‘1001 Masal Bursa Şenliği’ düzenlendi. 20-21-22 Aralık tarihlerinde yapılan şenlik, Bursa Kent Müzesi, Göç Tarihi Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi ve Muradiye El Yazmaları Müzesi gibi önemli mekanlarda her yaştan insanı masalların büyülü dünyasında yolculuğa çıkardı. 40 usta anlatıcı ve müzisyen, 58 farklı etkinlikle Bursa’nın kültürel ve sanatsal dokusunu yeniden canlandırırken, çocuklardan yetişkinlere kadar herkes için özel etkinlikler düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki şenliğin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Unesco Türkiye Milli Komisyonu üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, belediye yöneticileri ile çok sayıda aile ve çocukları katıldı.

“Bursa, rüyaların gerçekleştiği bir masaldır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kervanların durup soluklandığı, her köşesinde bir hikayenin fısıldandığı masallar kenti Bursa’da özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Bursa’nın yalnızca geçmişin değil, geleceğin masallarına da ev sahipliği yapan bir kent olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Uludağ’dan süzülen sular, yalnızca dereleri doldurmaz. Bu kentin kalbine masalları da taşır. Osmanlı’nın kurulduğu toprakların üzerinde yükselen Bursa, rüyaların gerçekleştiği bir masaldır. Irgandı Köprüsü’nü hatırlayalım. Derler ki köprünün üstündeki çarşıda her esnaf yalnızca el emeğini değil, kendi hikayesini de satarmış. Bursa, çocuklardan yetişkinlere herkesin kendi masalını keşfedeceği bir kenttir. Her kent bir hikaye anlatır ama Bursa, başlı başına bir masaldır. Binbir Gece Masalları’nın en eski Türkçe çevirisinin İnebey Kütüphanesi’nde bulunması, bu hikaye zenginliğinin Bursa’nın bağrında ne kadar derin köklere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

“Bursa, herkesin masalıdır”

’1001 Masal Bursa’ Şenliği’nin de masalların yeniden hatırlanması, çocuklara anlatılması, dilden dile, kuşaktan kuşağa taşınması için düzenlendiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Masallar, insan olmanın ortak duygusunu paylaşmamızda, dayanışmamızı ve birlikteliğimizi güçlendirmemizde çok güçlü bir araçtır. Etkinliklerimiz yalnızca kent merkezinde değil; cezaevlerinde, sevgi evlerinde ve huzurevlerinde de gerçekleşiyor. Masallarla büyüyen bizler, bugün masalları büyüterek gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu taşıyoruz. Bursa, bu sorumluluğun en güçlü merkezlerinden biri ve bizler de bu mirası korumak ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi, ‘Bir varmış, bir yokmuş’ ile başlayan masalların büyüsüne kapılma zamanı. Kim bilir, belki de siz de bu kentin bir köşesinde kendi masalınızı bulacaksınız. Çünkü Bursa, herkesin masalıdır” dedi.

Unesco Türkiye Milli Komisyonu üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Unesco’nun öykü türlerinin kendine has özgün şekilde kalarak günümüze ve geleceğe ulaştırılmasını önemsediğini anlattı. Bursa’nın 2021 yılında Unesco Şehirler Ağı’na katıldığını hatırlatan Özünel, Bursa’nın sahip olduğu kadim mirasın Şehirler Ağı’nda adeta parladığını, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla dünyanın daha yakından tanıyacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Usta masal anlatıcısı Nazlı Çevik Azazi, dinleyicileri büyülü bir yolculuğa çıkarırken; Volkan İncüvez’in eşsiz melodileri akşamı masalsı bir atmosferle süsledi.