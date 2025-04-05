Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Karate Gençlik Ligi’nde, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Nisanur Çakır, İspanya’da gerçekleştirilen ikinci etabı ikinci sırada bitirdi ve gümüş madalya kazandı.

Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen ilk etabı beşinci sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateci Nisanur Çakır, 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında İspanya’nın Guadalajara kentinde düzenlenen Dünya Karate Gençlik Ligi’nde madalyayı es geçmedi.

Dünya Karate Federasyonu tarafından organize edilen İspanya’daki organizasyonda Nisanur Çakır, zorlu rakiplerini tek tek yenerek 6 maçın sonunda finale yükseldi. Final müsabakasında iyi mücadele eden Çakır, ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.