Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bursa Ankara karayolu üzeri Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Ufuk Y. (40) idaresindeki 16 Z 7432 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu araçta yolcu konumunda bulunan Saliha Y. (43) ile ikiz kardeşler Eymen Y. (6) ve İpek Y. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.