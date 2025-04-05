Bursa’nın Gemlik ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracıyla zeytin tarlasına uçan sürücü yaralandı.

Kaza, Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. otomobiliyle seyir halindeyken önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, yol kenarındaki zeytin tarlasına daldı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.