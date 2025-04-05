Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Serdar Karan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Aydın Doğan Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 34'üncü Genç İletişimciler Yarışması'nda ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Serdar Karan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Aydın Doğan Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 34'üncü Genç İletişimciler Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sadettin Demirel danışmanlığında hazırladığı "Görme Engelliler Üzerinde Oluşmuş Gereksiz Hassasiyet" isimli podcast projesiyle internet yayıncılığı kategorisinde "Üstün Başarı Ödülü" nü kazanan Karan, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı'nın elinden aldığı ödülle görme engelinin başarıya engel olmadığını bir kez daha kanıtladı.

“Projem yayınlandığında toplum içinde de büyük yankı uyandırdı."

Üstün Başarı Ödülü'ne layık görülen Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi Serdar Karan, podcast projesinin çıkış noktasını ve sürecini anlattı.

Projesinde görme engellilere yönelik önyargılara dikkat çekmek istediğini belirten Karan, şunları söyledi:

"Bu proje mezuniyet ödevi olarak başladı. Başlangıçta video içerikler üretiyordum ancak danışman hocam Sadettin Hoca podcast formatının daha etkili olacağını söyledi. Ben de podcasti seçtim ve toplumun yarattığı engellerle mücadele eden bir topluluğu ele almak istedim. Konuklarımı belirledim ve proje fikrimi oluşturdukça daha fazla ilgi çektiğini fark ettim. İlk olarak ders ortamında olumlu geri dönüşler aldım, ardından projem yayınlandığında toplum içinde de büyük yankı uyandırdı."

“Bu ödül, başarılarımızın gölgede kalmadığını gösteriyor”

Ödül kazanmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Karan; “Başarılarımızın gölgede kalmadığını ve toplumda karşılık bulduğunu görmek beni çok mutlu etti. Projeyi değerlendiren akademisyenlerin, arkadaşlarımın ve toplumun gösterdiği ilgi bu ödülün bir taçlandırma olduğunu gösteriyor. Bu tür projelerin ödüllendirilebileceğini görmek beni daha da motive etti. Medyanın en prestijli ödüllerinden birini kazandım. 34 yıldır düzenlenen bu yarışmada ödül almak hem üniversitem hem de içinde bulunduğum topluluk adına gurur verici. Bu ödül, başarılarımızın gölgede kalmadığını gösteriyor. Görme engellilerin karşılaştığı ön yargıları ele almak ve bu konuyu gündeme taşımak benim için çok kıymetliydi.” ifadelerini kullandı.

“Engelim ödül almama engel olmadı”

Ödülün tamamen yapılan çalışmanın niteliğiyle değerlendirildiğini vurgulayan Karan; “Bu ödülün engele indirgenmemesi ve tamamen proje üzerinden değerlendirilmesi çok önemli. Jüri, okul yönetimi ve yarışma organizasyonu, ödülün bir engelle bağlantılı olmadığını tamamen projenin başarısı doğrultusunda verildiğini gösterdi. Engelim ödül almama engel olmadı. Önemli olan yapılan işin niteliği ve kişinin kendi potansiyeline inanması. Benim en çok duyduğum geri bildirimlerden biri de özgüven. İnsan bir şeyleri başarabileceğine inanmalı. Podcast yapmayı başaramayacağımı düşünseydim belki hiç başlamayacaktım ama inandım gerektiğinde destek aldım ve bu ödüle ulaştım. Engelleri bir sorun olarak görmek yerine onlarla nasıl başa çıkabileceğimize odaklanmalıyız. Eğer kişi bu bakış açısını benimserse karşısındaki tüm engelleri aşabilir.” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Sadettin Demirel: “Serdar bu ödülü sonuna kadar hak etti”

Karan’ın danışman hocası Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sadettin Demirel, öğrencisinin başarısından gurur duyduğunu belirtti.

Demirel; “Serdar daha önce video kurgu çalışmaları yapıyordu. Podcast formatını önermemin nedeni bu konunun podcaste daha uygun olmasıydı. Projesi sadece teknik açıdan değil içeriğiyle de dikkat çekici bir çalışma oldu. Jüri üyeleri de bunu açıkça ifade etti. Podcastin açılışında kullanılan ‘Serdar Karan sunar…’ ifadesi bile profesyonel bir yaklaşımı gösteriyor. Ayrıca proje boyunca aldığı geri bildirimleri dikkate alarak çalışmasını geliştirdi. Serdar bu ödülü sonuna kadar hak etti. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri de iletişim camiasında belli bir seviyeye ulaşmış ödüller tarafından böyle önemli bir konunun takdir edilmesi oldu.” diye konuştu.