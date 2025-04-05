Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satış yapan bir aracın bagajında 4 kasa içinde 85 kilo kokmuş balık ele geçirdi. Şahıs hakkında tutanak tutulup, cezai işlem uygulanırken, balıklar imha edildi.

Antalya’nın Alanya Belediyesi, halk sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Dinek Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri denetimde seyyar olarak balık satışı yapan bir aracı tespit etti. Yapılan kontrolde, tüketilmesi uygun olmayan durumlarda saklanan 4 kasa içinde 85 kilo balık ele geçirildi. Çeşitli türdeki balıklarda çürüme, kokma ve bozulma olduğu belirlendi. Sağlık açısından ciddi risk taşıyan ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. Satışı yapan şahıs hakkında tutanak tutuldu ve cezai işlem uygulandı.

"Halk sağlığını tehlikeye atanlara geçit yok’’

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, hijyen ve denetim konularında asla taviz vermediklerini vurguladı. Başkan Özçelik, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ekiplerimiz 7/24 sahada denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayanlara karşı kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Halk sağlığını tehlikeye atanlara geçit yok" dedi.