Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu imal eden satış yapan 2 şüpheliyi suçüsü yakaladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hamamlı Mahallesi’ndeki metruk binada uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler Savcılık talimatıyla metruk binaya baskın düzenledi. Yapılan baskında şüpheliler Engin A. ve Zafer A. suçüstü yakalandı. Yapılan aramada bir miktar metanfetamin uyuşturucu maddesi, uyuşturucu imalatında kullanılan materyaller, uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparatlar ve hassas terazi ele geçirildi. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.