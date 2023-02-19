Bursa’nın İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Fırat Akdursun (26) yönetimindeki 16 BAC 179 plakalı otomobil, önünde seyrederken aracı sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan sürücü Mustafa Ahmed (29) yönetimindeki 06 KHT 80 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçla savruldu. Kaza sonucu 06 KHT 80 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ahmed ile araçta bulunan yolcular Elmira Ahmed (29), İskandar İskandarov (52), Meryem A. (4), Asya A. (6) ve Musa A. (9) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.