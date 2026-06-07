Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, çocukların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Atölyeler, çevre temalı çocuk şenlikleri, özel meclis oturumu ve sergilerle gerçekleştirilen programlarda, miniklere doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile Kent Estetiği Dairesi Başkanlıklarının iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerin son gününde çocuklara yönelik birbirinden renkli programlar gerçekleştirildi.

Çocuk Meclisi'nde çevre konuşuldu Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen Manisa Çocuk Meclisi Çevre Oturumu'nda ilçelerden gelen çocuk temsilciler ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri ve MABEM öğrencileri bir araya geldi. Oturumda çevre bilinci, doğanın korunması ve kent yaşamına ilişkin konular ele alındı.

Program kapsamında gerçekleştirilen 'Doğanın Kalp Atışları Drama Atölyesi' ile 'Doğanın Ritmi Atölyesi'nde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Drama ve uygulamalı çalışmalarla çevreyi korumanın önemi çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

Ulupark'ta çevre şenliği Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Ulupark'ta düzenlenen çocuk şenliğinde ise renkli görüntüler oluştu. MASMEK kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken çocuklara çevre temalı boyama kitapları dağıtıldı.

Etkinlik alanında parmak baskı resim çalışmaları, yüz boyama, çiçek dikimi ve saksı boyama gibi birçok uygulamalı etkinlik gerçekleştirildi. Ayrıca ZİÇEV ve Muradiye Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel ihtiyaçlı çocukların hazırladığı resim ve objeler de sergilendi.

Minik eller kuş yuvalarını boyadı Adala Ferdi Zeyrek Yerli Tohum Merkezi tarafından kurulan stantta çocuklara ata tohumlarının önemi ve ekim süreçleri anlatıldı. Gün boyu süren kuş yuvası boyama, doğa dostu atölyeler ve saksı etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Çocukların boyadığı kuş yuvaları, itfaiye ekiplerinin desteğiyle Ulupark'taki ağaçlara asıldı. Etkinliğin maskotu 'Yılkı' da çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çeşitli ikramların da yapıldığı programa Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Müge Kuğu, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.