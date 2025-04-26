Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Akran Öğrenme Modeliyle Genç MEB AKUB 16 Gönüllüleri" tanıtım programı, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Programa, MEB AKUB Sorumlu Şube Müdürü Metin Tayarer, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Bursa Kızılay Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Suat Ünal, IHH Bursa Ekibi Sorumlusu Yusuf Güçlü gönüllü öğretmenler, öğrenciler ve okul idarecileri katıldı.

Gençler Afet Bilinci İçin Bir Arada

"Genç MEB AKUB 16 Gönüllüleri" projesi, lise öğrencilerinde afet farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Bursa'dan 10 lise, 10 gönüllü öğretmen ve 300 öğrencinin katıldığı çalışmada, okullardaki "Afete Hazırlık Kulüpleri" üyeleri, temel afet bilinci eğitimi alarak bu bilgileri akranlarına aktaracak. Proje, öğrencilerin afetlere hazırlıklı olmalarını sağlamayı ve toplumsal dayanıklılığı güçlendirmeyi hedefliyor.

"Gençlerin Sahiplenmesi Çok Değerli"

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, gençlerin projeye gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu olağanüstü güzel bir çalışma. Eğer gençler bir işi sahipleniyor ve içinde rol alıyorsa, bu çalışmanın sürdürülebilir ve değerli olduğunu gösterir. Öğrencilerimizin bu heyecanını ve liderlik becerilerini destekleyen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program kapsamında, Genç MEB AKUB gönüllüsü öğrenciler tarafından hazırlanan tanıtım videosu, müzik, tiyatro ve vantrolog gösterisi sunuldu. Protokol üyelerinin "Gençler ve Gönüllülük" temalı konuşmalarının ardından, program fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile sona erdi.

Bu projeyle, Bursa'daki gençlerin afetlere karşı bilinçlenmesi ve toplumda gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.