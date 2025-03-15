Bursa’da dini nikahlı eşiyle tartışan adam, yanına aldığı benzin bidonuyla önce eşini sonra kendisini yakmaya kalktı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahsın, "Bu saatten sonra 30 yıl yatacağım" demesi dikkat çekti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bahattin O., 10 yıldır dini nikahlı eşi Vildan H.’nin üzerine ev aldı. Bir süre aynı evde yaşamaya devam eden ikili anlaşmazlık yaşamaya başlayınca Vidan H., Bahattin O.’dan ayrılmak istedi. İddiaya göre, aldığı evi dini nikahlı eşinden isteyince, Vildan H., bu teklifi kabul etmedi. Duruma sinirlenen adam konuşmak için çağırdığı, Vildan H.’yi, benzin döküp yakmak istedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaya müdahalede eden çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. Jet hızında olaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırdı.

Kelepçeli şahsın, "Gerekirse 30 yıl yatacağım" demesi dikkat çekerken, taraflar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.