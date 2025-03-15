İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöllü basın mensuplarıyla Gastro İnegöl’de düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayında sivil toplum kuruluşları ve gruplar ile iftar sofralarında buluşan Belediye Başkanı Alper Taban, Cuma akşamı İnegöl basınıyla bir araya geldi. Gastro İnegöl’de düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Alper Taban ve gazetecilerle birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’ta katıldı.

Alper Taban basın mensuplarına İnegöl Belediyesi’nin hizmetlerine dair bir sunum gerçekleştirdi. 2024 yılı Mart ayında yapılan seçimlerin ardından geride kalan 1 yılda şehirde hayata geçirilen projeler ve kalan 4 yıllık sürede stratejik planda yer alan projelere ilişkin bilgilendirme yapıldı.