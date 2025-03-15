Edirne’de 15 Mart Dünya Tüketici Günü dolayısıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde bilgilendirme standı açıldı. Vatandaşlara tüketici hakları konusunda bilgiler verildi ve broşürler dağıtıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret İl Müdürü Vekili Mustafa Kurt, yıl boyunca tüketicileri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Alışveriş merkezinin girişinde açtıkları stantta 2 gün boyunca vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini aktaran Kurt, ekiplerin konuyla ilgili merak edilen sorulara da cevap verebileceğini ifade etti.

Tüketicilerin bilinçlenmesi için okullarda Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle seminerler düzenlediklerine değinen Kurt, bunun yanı sıra radyoda tüketicilerin haklarını anlatan programlar da yapmaya başladıklarını aktardı.

Edirne Tüketici Hakem Heyeti olarak başvuruları değerlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Kurt, "2021 yılında 2 bin 1, 2022 yılında 2 bin 237, 2023 yılında 2 bin 123, 2024 yılında 2 bin 624 ve bu yıl şubat ayı sonu itibarıyla 236 başvuruyu karara bağlandı. Halen 690 dosyamızın süreçleri devam etmektedir" dedi.

2025 yılının Şubat ayı sonu itibarıyla 236 başvurunun sonuçlandırıldığını belirten Kurt, halen 690 dosyanın sürecinin de devam ettiği aktardı. Edirne Tüketici Hakem Heyeti olarak tüketici mağduriyetlerini en kısa sürede çözmek için titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Kurt, vatandaşların haklarını aramaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi.

Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar da açılan standa gelerek tüketici hakları hakkında bilgi edindi ve merak ettiği sorulara da yanıt bulma imkanını elde etti.