Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Isparta Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Isparta Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçmişteki sanat ve zanaatların yeni nesiller tarafından da bilinmesi gerektiğini belirterek, "Eğer biz geçmişimizi bilemezsek, tarihimizi tanımazsak geleceğe de iyi adımlarla yürüyemeyiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Isparta Belediyesi iş birliği içinde Isparta Geleneksel El Sanatları Festivali 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında düzenleniyor.

Festivalin açışında konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Geleneksel El Sanatları Festivali’nin önemine değinen Başkan Başdeğirmen, "Burada miras taşıyıcısı hocalarımız, usta öğreticilerimiz var. Onların yaptığı meslekler, yapılan çalışmalar, o sanat dallarının neler olduğunu bilmek çok önemli. Eğer biz geçmişimizi bilemezsek, tarihimizi tanımazsak geleceğe de iyi adımlarla yürüyemeyiz. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin geçmişte nasıl değer kazandığını ancak bugünlere kadar neden kaybolduğunu çok daha iyi irdeleme ve inceleme imkânı bu programda olacak. Kültür Bakanlığımızın bize verdiği destekle birlikte bu programın Ramazan ayında olması ayrı bir güzellik. Sergilenen eserleri görmek, kültürümüzü biraz daha geliştirebilmek, olandan daha farklı yere gelebilmek çok değerli. Bu güzel çalışma için sayın valimizin, milletvekillerimizin bize verdiği destek çok önemli. Programın düzenlenmesine katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, geleneksel sanatlar ile somut olmayan miras kavramının önemli olduğunu belirterek, "Biz daha az görünür olan sanatlarımızı, zanaatlarımızı sizin gibi genç kardeşlerimizle nasıl daha fazla tanıştırırız, bir araya getiririz bunun çabası içerisindeyiz. Unutmayın, üzerinde yaşadığımız topraklar çok zengin bir mirasa sahip. Biz de bu miras aktarımını aslını koruyarak bugüne ulaştırmak sizlerle buluşturmak istiyoruz. Bugün Türkiye dünyada UNESCO listesinde 31 unsuruyla en çok unsur kaydettiren ülke. Her bir şehrimizin, her bir ilçemizin, mahallemizin, köyümüzün çok farklı somut olmayan kültürel miras unsurları var. Bu unsurları bugüne getiren çok değerli sanatçılarımız var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Isparta dahil 9 farklı şehrimizden 23 farklı sanat dalından 27 somut olmayan kültürel miras taşıyıcımız Isparta’daki vatandaşlarımızla buluşuyor. Belediye başkanımıza, sayın valimiz ve müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Isparta Belediyesi öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Geleneksel El Sanatları Festivali’nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Festivalin Isparta’nın değerine değer katacak bir festival olduğuna değinen Vali Erin, "Anadolu, el sanatları açısında da dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz renkte, çeşitlilikte çok zenginliğin bulunduğu topraklardır. Isparta’mız da diğer illerde olduğu gibi Anadolu topraklarındaki belli başlı el sanatları ve kültürel çeşitlilik anlamında en önde gelen illerimizden bir tanesi. El sanatlarının zamanla ortadan kalktığını görüyoruz. Halıcılık Isparta’yla özdeşleşmiş. 1800’lü yıllarda Isparta’da sistematik şekilde üretimin gerçekleştiği ve zamanla Türkiye’nin en varlıklarından bir tanesini oluşturan halıcılığı Şükrü başkanımızdan Allah razı olsun en azından müzede tutabiliyoruz. Bunlardan koruyabileceğimizi muhafaza edeceğiz, geliştirebileceklerimizi geliştireceğiz ve gelecek nesillere taşıyacağız. Festivalin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, festivalin düzenlenmesinde emeği olan Isparta Belediyemize, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e, destek veren Kültür ve Turizm İl Müdürümüze, bakanlığımıza, genel müdürümüze ve daire başkanımıza çok teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri müzik dinletisi sundu. Daha sonra Geleneksel El Sanatları Festivali’nin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile beraberindekiler sergileri gezerek, sanatkarlarla sohbet etti, eserler hakkında bilgi aldılar.

Festivalde deri işleme, ahşap oyma, keçecilik, geleneksel giysili bebek yapımı, kilim dokuma, ebru, seramik, dövme bıçak, bitkisel örücülük, cam işleri, mozaik, telkâri, geleneksel yay yapımı, filografi, topaç yapımı, tespih yapımı, dival işleme, tezhip, minyatür, çini gibi geleneksel el sanatları yer alıyor. 9 farklı ilden gelen, 23 sanat dalında eser üreten 27 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı, festival kapsamında çalışmalarını sergiliyor. Festival Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde cumartesi ve pazar günü sergilerin gezilmesi ve atölye çalışmalarıyla devam edecek. Festivalde Serkan Bilgin’in kukla gösterisi ve kukla oynatım atölyesi yer alacak. Uğur Demirezen’in Meddah ve Karagöz gösterisi festivale renk katacak.

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalin açılışına, Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak, Kültür ve Turizm İl Müdürü Vural Oğuzlar, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatkarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.