Bursa’da yasa dışı egzotik hayvan ticaretine yönelik operasyonda, boa yılanı ve Afrika gekosu gibi türler ele geçirildi. Şahıslara 472 bin TL ceza kesildi, hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.BURSA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir operasyon düzenledi. Bursa’nın Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde yasa dışı egzotik hayvan ticareti yapanlara darbe vuruldu.

Yıldırım’da 3 metre uzunluğunda 10-11 yaşlarında bir boa yılanı ile 7 yavru Hognose yılanı, Mudanya’da ise 16 yetişkin, 10 yavru ve 6 yumurta dahil toplam 32 Afrika gekosu ele geçirildi.

Hayvanlar, uygun yaşam koşulları için Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

Operasyonda şahıslara 472 bin TL idari para cezası uygulanırken, biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında gerekli işlemler başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, biyokaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini kaydetti.