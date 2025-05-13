11-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bursaİl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Bursa Bölge Paneli", edebiyatseverleri üç gün boyunca bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Beş farklı ilden gelen öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik; paneller, söyleşiler ve kültürel faaliyetlerle dopdolu geçti.

Program, 11 Mayıs Pazar günü Bursa Erkek Lisesinde yazar ve düşünür Metin Önal Mengüşoğlu’nun katıldığı söyleşiyle başladı. Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu’nun da hazır bulunduğu etkinlik, edebiyat dolu bir atmosferde başladı.

12 Mayıs Pazartesi günü, Bursa Erkek Lisesinde düzenlenen "Mustafa Kutlu Paneli" ile programın resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış oturumunda konuşan Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Anadolu Mektebi, vatanı toprak kazanarak değil, insan kazanarak inşa eder. Her okunan yazar, bir okul daha kazandırır. Mustafa Kutlu bir okul, Sabahattin Ali bir okul, Cengiz Aytmatov bir başka okul olur.Bu mektep, çocuğa kendisini hediye eden bir mekteptir. Mustafa Kutlu’yu okuyan bir genç, bu toprakların yılmaz bekçisi olur. Bu çalışmanın parçası olmaktan mutluyuz.” diyerek düşüncelerini ifade etti.Açılış oturumunun değerlendirme konuşmasını Prof. Dr. Nesrin Karaca gerçekleştirdi.

Aynı gün eş zamanlı olarak, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesinde "Dede Korkut Paneli", Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesinde ise "Mehmet Akif İnan Paneli" düzenlendi. Panellerin değerlendirme konuşmalarını sırasıyla Prof. Dr. Hülya Taş ve Prof. Dr. Bilal Kemikli yaptı. Panellerin ardından, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen "Şair, Şiir, Şuur: Mehmet Akif Ersoy" adlı oyun, sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Etkinlikler, 13 Mayıs Salı günü Bursa Kız Lisesinde gerçekleştirilecek "Sabahattin Ali Paneli" ile son bulacak. Kapanış konuşmasını yazar Mustafa Başpınar’ın yapacağı panel, edebiyat dolu üç günün finalini taçlandıracak.

Anadolu Mektebi’nin Bursa’da yarattığı bu edebiyat coşkusu, gençlerin Türk edebiyatına olan ilgisini bir kez daha perçinledi.