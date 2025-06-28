Bursa’nın Mudanya ilçesinde mahalle sakinlerinin koku şikayetleri üzerine daha önce iki defa Muhtar Şeref Şaş’ın girişimiyle temizlenen çöp ev mahallenin başına yine bela oldu.

Aynı evi 3. kez şikayetler üzerine temizleten Muhtar Şeref Şaş duruma isyan ederek "Kamu kaynaklarıyla aynı evi daha kaç kez çöp yığınlarından temizleteceğiz" diyerek kalıcı çözüm istedi.

Ev sakinlerinin psikolojik tedavi görmesi gerektiğini belirten Muhtar Şaş, "Artık kalıcı bir çözüm üretilmesi bu çöpleri toplayıp eve istif edenlerin psikiyatrik tedaviye alınması gerekiyor. Daha kaç sefer kamu kaynakları seferber edilerek aynı yer temizlenecek? Maalesef Dispozofobi (Çöp Toplama Hastalığı) olan mahalle sakinlerimizin mutlaka başta kendi bedensel sağlıkları başta olmak üzere toplu sağlığı açısından da tedaviye alınarak toplumumuza kazandırılması en azından bu alışkanlıklarından kurtarılmaları gerekmektedir. Aksi halde toplum sağlığı ve mahalle sakinlerinin huzuru bozulmaya devam edecek. Belki yakın gelecekte daha büyük huzursuzluklara sebep olacaktır. Yetkililerin ve Çöp Toplama Hastalığına yakalanmış olan mahalle sakinimizin akrabalarının artık yardım etme odaklı harekete geçmesini temenni ediyor. Bu kardeşimize Allah’tan şifalar diliyorum" dedi.