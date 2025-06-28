Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele kapsamında Tekirdağ’da 4 gün boyunca toplam 33 tesis, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde eş zamanlı başlatılan çevre denetimleri çerçevesinde, Tekirdağ’da 23-26 Haziran 2025 tarihleri arasında İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda kapsamlı saha denetimleri gerçekleştirildi.

Marmara Denizi’ne atıksu deşarjı bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (TESKİ) ait kentsel atıksu arıtma tesisleri, organize sanayi bölgelerine ait atıksu arıtma tesisleri ile münferit sanayi ve evsel atıksu arıtma tesisleri denetim kapsamına alındı.

Toplam 4 gün süren çalışmalar boyunca 33 farklı tesis denetlenirken, 29 adet atıksu numunesi alınarak analize gönderildi. Numunelerin sonuçlarına göre tesislerde mevzuata uygunluk değerlendirmesi yapılacağı ve gerekli idari yaptırımların uygulanabileceği kaydedildi.

Marmara Denizi’nde yeniden müsilaj oluşumunun önlenmesine yönelik bu denetimlerin sürdürülebilir çevre hedefi doğrultusunda devam edeceği bildirildi.