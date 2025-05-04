Bursa Gemlik Kent Konseyi öncülüğünde başlatılan ve Bursa Kent Konseyi, Bursa Kent Konseyi Çevre Meclisi, DOĞADER, MAG-DER ile birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği, Marmara Kimya Sanayi firmasının yüzde 350 oranındaki kapasite artışına ilişkin itiraz sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, projenin durdurulması ve ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu alınması gerektiği belirtildi.

“KONUNUN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, şöyle konuştu:

“Mahkemeye sunulan, bilirkişiler tarafından hazırlanan 75 sayfalık rapor elimize ulaştı. İncelediğimizde gördük ki proje, anlatıldığı kadar masum değilmiş; çekincelerimizde haklı olduğumuz ortaya çıktı. Doğamızın bu kadar hoyratça talan edildiği, Gemlik Körfezi’nin müsilajla boğuştuğu bugünlerde, mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan başta Gemlik halkına, Gemlik Belediyesi’ne, Bursa Kent Konseyi’ne, Bursa Kent Konseyi Çevre Meclisi’ne, DOĞADER’e, MAG-DER’e, Gemlik su ürünleri kooperatifine, Kumla kayıkçılar derneğine, akademik odalara, siyasi partilere ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz.

Halkı bilgilendirme toplantısıyla başladığımız, imza kampanyasıyla devam ettirdiğimiz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde yaptığımız basın açıklamasıyla büyüttüğümüz bu haklı mücadelemiz sürecek. Gemlik halkı adına konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”