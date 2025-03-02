Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin üç ayrı noktasında kurduğu iftar sofralarında vatandaşları buluşturdu. Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı ve İnegöl İshak Paşa Meydanı Açık Otoparkı’nda kurulan iftar sofralarında her gün binlerce kişi ağırlanıyor.

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi 11 ayın sultanı Ramazan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programla dolu dolu yaşanıyor. Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı ve İnegöl İshak Paşa Meydanı Açık Otoparkı’nda her gün binlerce kişiye iftar yemeği veriliyor. Ramazan’ın ilk gününde vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu iftar sofralarındaki yerini alarak oruçlarını hep birlikte açtılar.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark ve Yıldırım eski İhtisas Hastanesi alanında kurulan Ramazan Meydanları, dolu dolu programlarıyla Ramazan ayının ruhunu Bursalılara yeniden yaşatıyor. ‘Ramazan herkes güldüğü zaman bir başkadır’ temasıyla iftardan hemen sonra başlayan etkinlikler, Bursalıların eski Ramazanlara olan özlemini de gidermiş oluyor. Ramazan’ın ilk günü iftar sonrası Ramazan Meydanları’na gelen vatandaşlar, sihirbaz gösterisi, danışık gecesi, Karagöz-Hacivat gölge oyunu ve Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği gecesini izleyerek keyifli bir akşam geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu Ramazan’da Bursa’nın dayanışmasının her zamankinden daha fazla olduğunu söyledi. "Çünkü herkes güldüğü zaman, bir başkadır Ramazan" diyen Başkan Mustafa Bozbey, "11 ayın sultanı Ramazan hoş geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan iftar sofralarında binlerce vatandaşımız aynı sofraları paylaştı. Ayrıca eski Ramazan geleneği canlandırmak için kentin iki farklı noktasında ‘Ramazan Sokağı’ oluşturduk. Eski yıllarda Kültürpark’ta bir Ramazan geleneği vardı. Ramazan aylarında meddahlar, Hacivat ve Karagöz çıkardı. Bunların bizim kültürümüz olduğunu çocuklarımızın ve gençlerimizin bilmesi lazım. Ramazan Meydanları’nda Bursalılarla bu kültürümüzü yeniden buluşturuyoruz. Kültürpark ve Yıldırım’da oluşturduğumuz Ramazan Sokaklarına tüm hemşehrilerimizi bekliyorum" dedi.