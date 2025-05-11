Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği 1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yakup Tekintangaç’ın “Mori” filmi birincilik ödülünü kazanırken, usta oyuncu Halil Ergün’e “emek onur” ödülü takdim edildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen 1. Altın Çınar Uluslararası Kısa Film Yarışması, “Adı Kısa Hikayesi Uzun” temasıyla Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen gala gecesiyle sona erdi.

Yarışmaya 149 yerli, 24 yabancı olmak üzere toplam 173 film başvurdu. Kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerinde değerlendirilen filmlerden 14’ü finale kaldı. Ana jüri oylaması sonucu Yakup Tekintangaç’ın “Mori” filmi birincilikle 50 bin TL, Ahmet Sami Kuriş’in “Doğudan Gelenler” filmi ikincilikle 40 bin TL, Ali Rıza Bayazıt’ın “Teamül” filmi üçüncülükle 30 bin TL ödül kazandı. Mansiyon ödülleri Muhammet Emin Altunkaynak’ın “Çekiliş” ve Burkay Doğan’ın “Dinlenmeyenler” filmlerine, jüri özel ödülü ise Abdullah Harun İlhan’ın “Özgür Kelimeler Gazzeli Bir Şair” filmine verildi. Gecenin onur konuğu usta oyuncu Halil Ergün’e “emek onur” ödülü takdim edildi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Bu yarışma bizim için çok değerli. Sadece kentin dinamikleriyle değil, sanat, tiyatro, klasik müzik ve operada da lokomotif olmak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Gecede Filistinli Yönetmen Nevres Ebu Salih de onur konuğu olarak yer aldı.

Jüri Üyesi Prof. Dr. Dilek Tunalı, “Sinema, şiire en yakın dildir. Gelen filmlerin hepsi nitelikliydi, seçim yapmakta zorlandık. Kısa filmlerin yaygınlaşmasını diliyoruz” diye konuştu.

Filistinli Yönetmen Nevres Ebu Salih, “Sinema, Özgür Filistin için büyük bir imkan sunuyor. Hikayelerimizi anlatmak için sinemayı seçtim. Bu güzel geceyi düzenleyen Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

“ÖDÜL MOTİVE EDİYOR”

Birinci olan Yakup Tekintangaç, “Ödüllendirilmek bizi motive ediyor. İlk kez düzenlenen bu yarışmadan ödül almak çok kıymetli. Osmangazi Belediyesi’ne kısa filme verdiği değer için teşekkür ediyorum” dedi. Halil Ergün ise, “Bu ödül benim için çok değerli, Bursa’da almak ise daha anlamlı. Gözlerim yaşarıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Geceye Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı. Dereceye giren filmler, Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde izleyiciyle buluşacak.