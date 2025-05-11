Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde Asri Mezarlık girişinde kurduğu stantlarda binlerce çiçeği ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlar, çiçekleri annelerinin ve yakınlarının kabirlerine dikerken duygusal anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği çiçek dağıtımını bu yıl da sürdürdü. Anneler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait seralarda özenle yetiştirilen rengârenk çiçekler, Asri Mezarlık girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yetiştirilen çiçekleri alan vatandaşlar, bu anlamlı jest için Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür etti. Mezarlık ziyaretine gelen çok sayıda Eskişehirli, çiçekleri annelerinin ve yakınlarının kabirlerine dikerken duygu dolu anlar yaşadı.