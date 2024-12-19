Bursa Emniyet Müdürlüğü, İnegöl ve Osmangazi ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok miktarda sahte ve kaçak alkol ele geçirerek 2 şüpheliyi yakaladı. 2024 yılı boyunca yapılan çalışmalar sonucunda ise toplamda 9 bin 865 litre sahte alkol, 7 bin 230 şişe kaçak alkol ve çok sayıda sahte bandrol bulunarak, 46 kişiye adli işlem yapıldı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegöl ve Osmangazi ilçelerinde yapılan çalışmalarda 5 bin 740 sahte - kaçak alkol, 450 TAPDK bandrolü, 160 sahte bandrol karekod etiketi ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Ayrıca Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 2024 yılı il genelinde kaçak - sahte alkollü içki üretiminin, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 9 bin 865 litre sahte- kaçak alkol, 7 bin 230 şişe sahte - kaçak alkol, 7 bin 445 etil alkol, 4 bin 346 adet alkol yapımında kullanılan aroma 5 bin adet sahte bandrol ele geçirildi. 33 farklı olayda 46 şahsa adli işlem yapılırken 4 şahıs tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Alkollü içki imal ederek piyasa sürmek suretiyle insan sağlığına zararlı etkileri olan ve hatta ölümlere yol açabilen sahte alkollü içkiler üzerinden haksız kazanç elde edilmesinin engellenmesi için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” ifadelerine yer verildi.