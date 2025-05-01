Bursa’da 1 Mayıs İşçi Bayramı, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen yürüyüşle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, işçilerle omuz omuza yürüdü.BURSA (İGFA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce kişinin katılımıyla Eski Atatürk Stadyumu Meydanı’ndan Kent Meydanı’na doğru yapılan yürüyüşle kutlandı.

Yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, CHP ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, çok sayıda sendika, meslek odası, sivil toplum örgütü, dernek ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Eski Atatürk Stadyumu önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle emek, adalet ve eşitlik taleplerini hep bir ağızdan dile getirdi. Yürüyüş boyunca demokrasi ve emek dünyasının taleplerini içeren sloganlar atan vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde halaylar çekerek renkli görüntüler oluşturdu. Bayram havasında gerçekleşen yürüyüş; Kent Meydanı’nda son bulurken, etkinlik Moğollar grubunun konseriyle devam etti.

1 Mayıs’ın emeğin ve dayanışmanın günü olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm emekçilerin Dayanışma Günü’nü kutladığını belirtti.

Emekçilerin güvenli yaşam ve hayat standartlarıyla ilgi sorunları bulunduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Emekçilerin yapmış olduğu işinin karşılığını alması, geleceğe güvenle bakması en büyük arzumuz ve isteğimizdir. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 13 bin 860 civarındaki çalışanımızla birlikte dayanışma içerisinde çalışıyoruz ve kentimiz için hizmet üretiyoruz. Onların yaşam standartlarının iyi olmasını ve iş güvencesinin bulunmasını sağlıyoruz. Tüm arkadaşlarımız, Bursa’nın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor ve Bursalılar için hizmet üretiyor. Onların da Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Önümüzdeki süreçte tüm çalışanların yaşam standartlarının yükseleceğine, geleceğe daha güvenli bakmalarının sağlanacağına inanıyorum” diye konuştu.