Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ve AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii’nde koşulacak olan organizasyon 3 Mayıs Cumartesi günü, 15.00-19.00 saatleri arasındaki antrenman çıkışları ile başlayacak.

4 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da ilk çıkış ile devam edecek olan yarışta, 4 ayrı kategoride 21 sporcu 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez kat edecekler.

Bu yarış öncesi AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda; Kategori 1'de Faruk Sayın, Kategori 2'de Demir Sancaklı, Kategori 3'te Engin Apaydın ve Kategori 4'te de Burak Başlık lider durumda yer alıyor.