Aytuğ Batur Kömeç, Sırbistan ekiplerinin radarına girdi Aytuğ Batur Kömeç, Sırbistan ekiplerinin radarına girdi

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ve AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) -  Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii’nde koşulacak olan organizasyon 3 Mayıs Cumartesi günü, 15.00-19.00 saatleri arasındaki antrenman çıkışları ile başlayacak.

4 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da ilk çıkış ile devam edecek olan yarışta, 4 ayrı kategoride 21 sporcu 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez kat edecekler.

Bu yarış öncesi AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda; Kategori 1'de Faruk Sayın, Kategori 2'de Demir Sancaklı, Kategori 3'te Engin Apaydın ve Kategori 4'te de Burak Başlık lider durumda yer alıyor.

Kaynak: İGF