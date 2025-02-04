Bursa Yıldırım Belediyesi, düşünen, üreten ve geleceğe yön veren bir neslin inşasına katkı sunmak amacıyla üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik hayata geçirdiği ‘Kütüphaneden Kampüse’ eğitim programının tanıtım toplantısını düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, deneme sınavlarından konu anlatımlarına, motivasyon programlarından üniversite gezilerine kadar gerçekleştireceği programlarla gençleri yıl boyu destekleyecek. Program kapsamında gerçekleştirilecek akademik destek programları ile Türkiye’de öncü üniversitelere öğrenci yerleştirilmesi, sosyal, kültürelve sportif etkinlikler ile gençlerin sadece sınava değil geleceğe de hazırlanılması amaçlanıyor.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Kütüphaneden Kampüse Projesi’nin tanıtım toplantısına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

KÜTÜPHANEDEN KAMPÜSE PROGRAMI BAŞLIYOR

‘Kütüphaneden Kampüse’ programı kapsamında kütüphanelerde öğrenci kulüpleri oluşturulacak. Eğitim programından faydalanmak isteyen öğrenciler ‘Enler Kulübü’ne üye olacak. Hizmet verilen öğrencilerin kayıtları ve gelişimleri Enler Kulübü vasıtasıyla takip edilecek. Ayrıca Enler Kulübü Üye Kartına sahip gençler belediyenin sosyal tesislerinden yüzde 15 indirimli faydalanacak.

Enler Kulübüne üye olan gençlerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her ay düzenli şekilde deneme sınavları yapılacak. Gençlerin kendilerini ölçtüğü deneme sınavlarında derece yapan öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Belirli periyotlarla düzenlenecek deneme sınavlarında öğrenciler çözemediği soruları alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelerek çözebilecek. Yine üniversite sınavına yakın bir tarihte gerçekleştirilecek konu anlatım programına dahil olabilecek. Ayrıca program kapsamında, gençlere meslek tanıtımları yapılarak doğru meslekleri tercih etmeleri için mentörlük yapılacak ve düzenlenecek üniversite gezileri ile genç kuşaklar Türkiye’nin öncü üniversitelerini yerinde görerek üniversite imkanlarını öğrenecek.

Öğrencilerin potansiyellerini keşfetmeleri, güçlü yönlerini anlamaları ve kişisel hedeflerine ulaşmaları için motivasyon sağlanacak programda ebeveynlere yönelik verilecek eğitimler ile evlatlarının üniversite sınavına hazırlık süreçlerinde yanlarında olması amaçlanıyor.

EV ORTAMINDA DERS ÇALIŞMA İMKANI

Gençleri desteklemeye, başarı hikayelerini yazarken onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Kütüphaneler ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz.

Bu amaçla, insan odaklı anlayışımızı yönetimimizde de sürdürüyoruz. Bunu tek başımıza değil bu şehirde yaşayan aziz Yıldırımlıların katkısı ile başarıyoruz. Bu kenti dönüştürmek ve geliştirmek yalnızca kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak ile mümkün değildir.

Şehre bir ufuk ortaya koymayı gerektirir. Eğitimde parlayan bir Yıldırım inşa etmek için ilçemize yeni kültür yaşam merkezleri ve uyumayan kütüphaneler kazandırıyoruz. Evlatlarımıza ev ortamında ders çalışma imkanı sunduğumuz kütüphanelerimizden binlerce gencimizi üniversiteye yerleştirdik. Göreve geldiğimizden bu yana ilçemize kazandırarak Bursa’nın dört bir yanından misafir ağırladığımız kütüphanelerimizin 75 bin 537 aktif üyesi bulunmakta. Hizmete sunduğumuz bu mekanlarda Türkiye Yüzyılı’nda söz sahibi olacak bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

GENÇLERE YILDIRIM DESTEK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Üniversite hayali kuran genç kardeşlerimiz için onları başarıya götüreceğine inandığımız ‘Kütüphaneden Kampüse’ projesinin startını veriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, geleceğin teminatı gençlerimiz için maddi-manevi her türlü her imkânı sağlıyoruz.

Yıllardır da bu birlikteliğimizin meyvelerini topluyoruz. Evlatlarımız, kazandıkları üniversitelerle elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartıyorlar. Genç kardeşlerimizle her fırsatta bir araya geliyorum ve onlara, Yıldırım’ı da Bursa’yı da ülkemizi de kendilerinin gururlandıracağından hiç şüphem olmadığını söylüyorum. Bir kez daha tekrar ediyorum, Yıldırımlı genç, sen yeter ki iste. Destek bizden, gayret senden. Yıldırım’ın merkezinde siz varsınız” diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından Eğitimci, Yazar Gökhan Müftüoğlu (Gri Koç) motivasyon seminerleri kapsamında gençlerle buluştu.

16 Şubat’a kadar başvuruların devam edeceği Kütüphaneden Kampüse programına Yıldırım Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden başvuru yapılıyor.