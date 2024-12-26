Bursa Yıldırım Belediyesi, Kazımkarabekir Mahallesi’ne bin 500 metrekarelik yeni bir park kazandırıyor. İçerisinde spor ve dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolubulunacak park açıldığında yıldırım’a değer katacak.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu yana kente nefes aldıracak projeler kapsamında Cumalıkızık Orman Parkı ve Balaban Orman Parkı başta olmak üzere ilçeye 39 yeni park kazandırırken 50 parkı da sil baştan yeniledi. İlçeye plan dahilinde yeni parklar kazandıran Yıldırım Belediyesi, Kazımkarabekir Mahallesi’ne yeni park kazandırıyor. Bin 500 metrekarelik alandan oluşan, 650 metrekaresi yeşil alana sahip parkın içerisinde spor ve dinlenme alanları, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, kondisyon aletleri ve donatı elemanları bulunacak. Yapım çalışmaları süren park açıldığında bölgeye değer katacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçeye plan dahilinde yeni parklar kazandırırken bir yandan da işlevselliğini nispeten yitiren parkları sil baştan yenilediklerini ifade etti.

Yıldırımlıların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2019 yılından bu yana çocukların güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerin dinlenip nefes alabileceği 246 bin metrekarelik alandan oluşan 39 yeni parkı ilçeye kazandırırken, 113 bin metrekarelik alandan oluşan 50 parkı da sil baştan yeniledik. Şu anda 3 parkımızda yenileme devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. Geride bıraktığımız 5 yılda Yıldırım’a 1,5 milyon metrekare aktif yeşil alan kazandırmıştık. Bu dönemde Yıldırım’ın yeşil kimliğine katkı sağlayacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek ve bizleri geleceğin Yıldırım’ına bir adım daha yaklaştıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.