Bursa'da Yenişehir Belediyesi, Sinanpaşa Külliyesi’nde Turizm Çalıştayı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Turizm Platformu, aylık İcra Kurulu Toplantısı’nın da gerçekleştirildiği toplantıya, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm ve Seyahat Acentaları Komitesi, Tarihi Hanlar ve Çarşılar Platformu, Bursa Sağlık Turizmi Derneği, Bursa Rehberler Odası, Güney Marmara Otelciler Birliği, Bursa Gastronomi Derneği, Bursa Kent Konseyi gibi kurum ve kuruluşların başkan ve temsilcileri katıldı.

TARİH VE TURİZM KENTİ

Yenişehir’in turizm rotası hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ercan Özel, Yenişehir’in sadec bir tarım kenti olmadığını aynı zamanda turizm kenti olduğunu da vurguladı. Toplantıda yaptığı sunumda Yenişehir hakkında bilgiler veren Başkan Ercan Özel, “Yenişehir, Osmanlı’nın ilk şehri, ilk başkentidir. Tarihsel yapısıyla dahi, şehrimiz aslında Turizm kentidir. Osmanlı’nın ilk hutbesi bu şehirde okunur, ilk parası bu şehirde basılır. İlk şehirleşme örnekleri yine bu şehirdedir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bugüne kadar her döneme ait tarihi mimari eserleri bulabilirsiniz” dedi.

DOĞAL GÜZELLİKLERİN MERKEZİ

Yenişehir’in, doğa ve macera tutkunlarına da hitap ettiğine değinen Başkan Ercan Özel, “Türkiye’nin en güzel kanyonlarından biri olan Cennet Kanyonu, 6.4 kilometre uzunluğu, orta derecede zorluk seviyesiyle kısa zamanda tanınan bir yer haline geldi. Her yıl, binlerce macera ve doğa tutkunu, Cennet Kanyonu için Yenişehir’e geliyor. Yarhisar Şelalesi de Cennet Kanyonu gibi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kendisine çekmeyi başarmış doğal zenginliğimiz. Yenişehir Belediyesi olarak, Cennet Kanyonu’nun ve Yarhisar Şelalesi’nin daha da fazla turisti ağırlayabilmesi için önemli yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Projesi olarak hazırladığımız kamp turizmini Yarhisar’da hayata geçireceğiz” diye konuştu.

EKO TURİZM VE AGRO TURİZM ÇALIŞMALARI

Başkan Ercan Özel, “Tarım kimliğiyle ön plana çıkmış Yenişehir’de elbette eko turizm ve agro turizm konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son dönemlerde turizmdeki rotamızı tamamen bu tarafa çevirdik. Hem Kirazlıyayla Mahallesi’nde, hem de Günece Kaynakları Bölgesi’nde, belediyemize ait arazileri eko turizm yatırımı olarak değerlendireceğiz. Yatırımcılarımızla birlikte yapılacak projede, bungolov evler, hobi bahçeleri oluşturacağız. Ziyaretçilerimizin toprakla, tarımla yeni bir deneyim kazanmalarını sağlayacağız. Agro turizm projemizle de Coğrafi İşaret Tescilli Yenişehir Biberi’nin değerini artırmanın yanı sıra, misafirlerimize, tarım ürünlerinin ekiminden, hasat edilmesine kadar her aşamada hizmet sunacağız. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık konusunda da atölyeler kurulacak ve eğitimler verilebilecek” ifadelerini kullandı.

‘TURİZMDEN HAK ETTİĞİMİZ PAY ALACAĞIZ’

Başkan Özel, sözlerini; “Yenişehir'in turizmden hak ettiği payı almak için bölgesel, tarihsel ve kültürel değerlerine uygun olarak tanıtım çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

BURSA TURİZM PLATFORMUYLA ŞEHİR TURU

Başkan Ercan Özel’in, sunumu, Turizm Çalıştayı’na katılanlar tarafından takdirle karşılanırken, Yenişehir’in tanıtımı ve turizmi noktasında fikir, öneri ve projelerini paylaştılar. Başkan Ercan Özel daha sonra, Bursa Turizm Platformu üyeleriyle birlikte, Tarihçi Dr. Salih Erol rehberliğinde şehrin öne çıkan tarihi yapılarını inceledi. Osmanlı Evleri, Orhangazi Ulu Cami, Tarihi Belediye Binası, Tarihi Çarşı Hamamı, Balıbey Cami, Voyvoda (Çınarlı) Cami, Şemaki Evi, Süleyman Paşa Türbesi, Kumluk Camii'ni gezen katılımcılar, programını Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nda tamamladı.