Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin ilçedeki basketbol sahalarını güzelleştirmek adına Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Bursaspor Basketbol iş birliğinde düzenlediği “Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması’nda dereceye giren tasarımların ilçedeki hangi basketbol sahalarına uygulanacağı belli oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ilçedeki basketbol sahalarına güzellikler katmak adına geçtiğimiz Nisan ayında Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ile protokol imzalayarak ‘Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması’nı düzenledi. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri arasında yapılan tasarım yarışmasına, gençler birbirinden özel eserleriyle katıldı.

Liseli öğrencilerin yaptığı tasarımlar, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Osmangazi Belediyesi ve Bursaspor temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda 8 tasarım finale kalmayı başardı. Bursaspor’un yeşil-beyaz ruhunu taşıyan, hayal gücü ve emekle ortaya çıkaran birbirinden özel tasarımlar arasından dereceye girenler ise 5 bin Bursalının oyuyla belirlendi.

Osmangazi Belediyesi internet sitesinde Bursalıların oylarına sunulan tasarımların sahiplerinden Betül Altınoluk en fazla oyu alarak birinci, Bahadır Kara ikinci, Ecem Duru Sarıkaya ise üçüncü oldu.

Dereceye giren tasarımların ilçedeki hangi basketbol sahalarında uygulanacağı da belli oldu. Yarışmada birinci olan Betul Altınoluk’un tasarımı Soğukkuyu Parkı’ndaki basketbol sahasına, ikincilik elde eden Bahadır Kara’nın tasarımı Kükürtlü Belde Parkı’ndaki basketbol sahasında, yarışmanın üçüncüsü Ecem Duru Sarıkaya’nın tasarımı ise Merinos Parkı’ndaki basketbol sahasında hayat bulacak.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz ve Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin tarafından verildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın yaptığı açıklamada, “Buradaki amaç gençlerimize basketbolu ve sporu sevdirmek. Yarışmada hepsi birbirinden güzel tasarımlar ortaya çıktı. Dereceye giren tasarımlar ile ilçemizdeki basketbol sahalarını güzelleştireceğiz. Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.