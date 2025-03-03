Bursa'da Osmangazi Belediyesi 2025 yılını, ‘Yılın Aydını’ olarak belirlediği Yaşar Kemal’e armağan etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2025 yılında ‘Yılın Aydını’ olarak seçtikleri ismi düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Başkan Aydın, Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında 2025 yılını usta kalem Yaşar Kemal’e armağan ettiklerini açıkladı.

Basın toplantısında Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, manevi torunu Ali Gökçeli ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz de yer aldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türk edebiyatının çınarı, Çukurova’nın ve Toroslar’ın sesi, kelimeleriyle halkın ve toprağın ruhunu dile getiren büyük usta Yaşar Kemal için bir aradayız. Onun edebiyatı yalnızca bir sanat eseri değil, aynı zamanda bir toplumun hafızası, vicdanı ve direniş ruhu olduğunu belirterek, "Romanlarında yalnızca Çukurova’nın bereketli topraklarını değil, Anadolu’nun, hatta dünyanın dört bir yanındaki insanların ortak hikâyesini işledi. Doğayı, mücadeleyi ve umudu anlattı. Toplumlar hikâyeleriyle vardır. Biz de onun hikâyesini yaşatacak, gelecek kuşaklara aktararak, Uludağ’ın eteklerinde yaşayanların yolunu aydınlatmayı istiyoruz” dedi.

“YAŞAR KEMAL İSMİNİ BİR KÜTÜPHANEYE VERECEĞİZ”

2025 yılı boyunca, usta yazarın edebi mirasının farklı yönleriyle ele alınacağı bir dizi etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Başkan Aydın, “Osmangazi’de bir kütüphanemizi “Yaşar Kemal Kütüphanesi” olarak adlandıracağız. Burası, onun eserlerinin, araştırmalarının ve yazı dünyasının bir arada bulunacağı, gençlerimizin ilham alacağı bir merkez olacak. Yaşar Kemal’in edebiyatını ve fikirlerini derinlemesine incelemek için akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerin katılımıyla bir dizi paneller ve sinema gösterileri gerçekleştireceğiz. Yapılacak panelleri bir kitapta toplayacağız ve böylece Yaşar Kemal’in düşünsel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız. Ayrıca tiyatro gösterilerimiz de olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın, tüm Osmangazilileri “Yaşar Kemal Yılı” etkinliklerine katılmaya, bu büyük mirasa sahip çıkmaya davet etti.

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban da yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi’nin 2025 yılını Yaşar Kemal’e armağan etmesini kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Gençlerin ve çocukların eğitim alması Yaşar Kemal için çok önemliydi. Üretmeyi bastıracak her şeye karşıydı. Köy Enstitüleri, onun için çok değerliydi. Türkiye, yaşayarak ve oluşturarak öğrenmenin bir keşif süreci olduğu bir model yaşadı. Bu model şimdi yaşamıyor. Osmangazi Belediyesi gibi belediyelerimizin gençlere yönelik etkinliklerini çok değerli buluyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkürlerimizi sunarken yaptığı güzel çalışmalar için de kendisini kutluyorum” diye konuştu.