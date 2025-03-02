Bursa Osmangazi Belediyesi’nin ilçenin yedi noktasına kurduğu iftar sofraları, Ramazan ayının ilk gününde binlerce vatandaşı ağırladı. Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen 'Ramazan Şenliği'nde ise Bursalılara Ramazan ayının manevi havasını yaşatacak çeşitli etkinlikler düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının bereketi ve dayanışmasını yaşatmak amacıyla ilçenin yedi noktasında iftar sofraları kurdu.

Osmangazi Meydanı Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi, Bağlarbaşı Taziye Evi, Eskici Mehmed Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde kurulan iftar sofraları, Ramazan ayının ilk iftarında binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

Ramazan ayının manevi atmosferinde kurulan gönül sofralarında bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açmanın huzurunu yaşadı. Yoğun katılımın olduğu iftar sofralarında, vatandaşlara özenle hazırlanan yemekler ikram edilirken, Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ruhu da hissedildi. Osmangazi Belediyesi, kurduğu iftar sofralarında Ramazan ayının her günü 2700 kişiye iftar vermeyi sürdürecek.

İhtiyaç sahiplerine 30 bin Ramazan kolisi dağıtılacak

11 ayın sultanı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri de unutmayan Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçede yaşayan sosyal yardıma muhtaç ailelere toplam 30 bin gıda kolisi desteği sağlayacak. Temel gıda maddelerinden oluşan Ramazan kolileri, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak sofralarına bereket katılacak.

Ramazan Şenliği başladı

Osmangazi Belediyesi’nin unutulmaya yüz tutmuş Ramazan etkinliklerini en güzel şekilde yaşatmak adına düzenlediği Ramazan Şenliği başladı. Osmangazi Meydanı’nın ev sahipliği yaptığı Ramazan Şenliği’nde düzenlenen ilk etkinlik Hacivat Karagöz oyunu oldu. Yüzyıllardır süregelen geleneksel gösteri, Osmangazililere unutulmaz bir akşam sundu. Jonglör gösterisi ise çocukların neşesini ikiye katladı. Şenlik alanında, çocuklar çocuk olmanın tadını varırken büyükler de etkinliklere katılarak Ramazan ayının tadını çıkardı.