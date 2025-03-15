Bursa Osmangazi Belediyesi, öğrencilerde sıfır atık bilinci oluşturmak amacıyla Okullar Arası Ödüllü Atık Toplama Yarışması düzenliyor. Yarışmaya son katılım tarihi 30 Mayıs 2025.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi’nin gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakmak, öğrencilerde çevre ve sıfır atık bilinci oluşturmak hedefiyle düzenlediği Okullar Arası Ödüllü Atık Toplama Yarışması başladı. Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya ilçede bulunan tüm anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler katılım sağlayabilecek.

Yarışmaya katılan okullar, en fazla atığı toplayarak dereceye girmek için mücadele edecek. Yarışma kapsamında en fazla elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık pil ve ambalaj atığını toplayan okullar çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Ödüllendirme toplanan atık miktarının öğrenci sayısına bölümünden çıkan ortalamaya göre hesaplanacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, www.osmangazi.bel.tr internet adresine girerek, yarışma hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirler.