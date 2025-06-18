Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Yılın Aydını Yaşar Kemal etkinlikleri kapsamında liseli öğrencilere yönelik okuma atölyesi düzenledi. Yaşar Kemal’in ‘Ağrıdağı Efsanesi’ kitabının ele alındığı etkinlikte, öğrenciler usta yazar ve eseri hakkında merak ettikleri soruların cevaplarını buldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ‘Yılın Aydını Yaşar Kemal’ projesi kapsamında etkinliklerine devam ediyor. Osmangazililerin Yaşar Kemal’i ve eserlerini yakından tanıma fırsatı bulacağı etkinlikler çerçevesinde okuma atölyesi düzenlendi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte lise öğrencileri, Yaşar Kemal’in ‘Ağrıdağı Efsanesi’ kitabını okuma ve usta yazar hakkında bilgi sahibi olma olanağı buldu. İletişim Danışmanı Demet Çoraklı’nın konuk olduğu etkinlikte, öğrenciler Yaşar Kemal’in yaşamı, eserleri ve fikirleri hakkında hem bilgi sahibi oldu, hem de merak ettikleri sorulara cevap buldu.

Etkinliğe katılan öğrencilerin ‘Ağrı Dağı Efsanesi’ kitabı hakkındaki sorularını cevaplayan Çoraklı, “Ağrıdağı Efsanesi, Yaşar Kemal’in sözlü gelenekten, özellikle halk hikayelerinden ve destanlardan beslenerek oluşturduğu şiirsel ve epik bir romandır. Ağrıdağı Efsanesi, Yaşar Kemal’in uluslararası alanda tanınmasına büyük katkı sağlamıştır. Roman, birçok dile çevrilerek dünya çapında okuyuculara ulaşmıştır. Bu durum, eserin edebi kalitesi ve evrensel temaları sayesinde kazanılan bir övgüdür. Roman, opera ve sinema gibi farklı sanat dallarına uyarlanmıştır” dedi.

Ağrıdağı Efsanesi’nde Yaşar Kemal’in o dönemin Türkiye’sini gözler önüne serdiğini dile getiren Çoraklı, “ Yaşar Kemal’in ‘Ağrıdağı Efsanesi’ eseri, sadece bir aşk hikayesi anlatmakla kalmaz, aynı zamanda romanın geçtiği dönemin Doğu Anadolu’sunun ve genel olarak Türkiye’nin toplumsal yapısını da çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer. Eser özellikle, feodal ilişkilerin, ağalık sisteminin ve merkezi otoritenin uzaklığının yarattığı karmaşık ve çoğu zaman adaletsiz toplumsal düzeni ayrıntılarıyla işler” diye konuştu.