Engelli bireylerin yaşamın her alanında daha görünür ve aktif olmalarını destekleyen Osmangazi Belediyesi, engelli bireyler, aileleri ve engelsiz bireyleri bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe imza atı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ‘Bir Masada On Renk, On Masada Yüz Hayal’ etkinliği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşti.

Toplumda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin hayatlarına dokunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, engelli bireyler, aileleri ve engelsiz bireyler katıldı.

Düzenlenen etkinlikte toplam 10 farklı sanat atölyesi kurularak 100 katılımcı, aynı anda üretmenin ve paylaşmanın heyecanını yaşadı.

Her bir masada 10 kişinin katılım sağladığı atölyeler sayesinde, engelli ve engelsiz bireyler el ele vererek hem sanatla buluştu hem de farkındalık dolu bir gün yaşadı. Bu yaratıcı ve birleştirici etkinlikte, sanat yoluyla farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin toplumla iç içe olması hedeflendi.

Etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Nergiz, Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca ve Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Neslihan Aytekin de katılım sağladı.

Engelli bireylerin hayata daha aktif katılımlarını sağlayabilmek adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, “Bu doğrultuda engelli bireylerin gerek istihdam edilmesinde, gerek sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde yer almasında, gerekse de eğitim alanında çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.