Nilüfer Belediyesi ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasında halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin oluşturulması amacıyla imzalanan protokolün ardından ilk eğitim yapıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasındaki iş birliği, gıda güvenliği ve kalitesini artırmaya yönelik yapılması gerekenleri içeren eğitim ile başladı.

16 Mayıs’ta imzalanan mesleki denetim ve teknik iş birliği protokolünün ardından bugün TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi İkinci Başkanı, gıda mühendisi ve denetçi Gaye Göncü, “Gıda Güvenliği” eğitimi verdi.

Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü denetim personeline yönelik Nilüfer Belediyesi Halk Evi Barış Meclisi Salonu’nda düzenlenen eğitime Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de katılarak, destek verdi.

Eğitimde, gıda güvenliğini tehlikeye sokan unsurlar, korunma yolları ve yapılması gerekenler, detaylı şekilde ele alındı. Sahada görev alan personelin özellikle seyyar satıcılar, pazar yerleri ve yöresel pazarlarda karşılaşabileceği gıda güvenliği tehditleri üzerinde duruldu. Gaye Göncü, gıda güvenliği kültürü oluşturmanın önemini vurgulayarak, yasal gereklilikler ve etiket okuryazarlığı hakkında da bilgilendirme yaptı.